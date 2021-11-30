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вторник, 30 ноября 2021 10:29

В Киеве взорвали банкомат: полиция ввела спецоперацию

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В Киеве взорвали банкомат: полиция ввела спецоперацию
Злоумышленники взорвали банкомат и скрылись с ворованными деньгами. Фото: Нацполиция

Во вторник, 30 ноября, неизвестные взорвали банкомат в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева у Facebook.

"Двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Для задержания причастных в столице ввели специальную полицейскую операцию", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство.

В результате преступления никто не пострадал.

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В селе Ковшаровка Харьковской области злоумышленники ворвались в банк и взорвали банкомат. Инцидент произошел около 2:20 18 марта 2021 года.

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Дата
30
ноября

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