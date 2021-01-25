В Киеве впервые в Украине установили дорожные знаки 1.40

На столичных дорогах установили новые дорожные знаки 1.40 "Изменение покрытие". Увидеть их уже можно на ул. Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

Автор: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА В Киеве появились новые дорожные знаки

"Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, которое при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. Да и во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся тип покрытия. Такое резкое изменение, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП", - отметил Осипов.

Участки с различным дорожным покрытием является аварийно опасными, ведь имеют разный коэффициент сцепления и разную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Именно для этого власти города инициировала включение знака 1.40 в ПДД.

Автор: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА Новые дорожные знаки "Изменение покрытия"

Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость, добавил Осипов.

Похожие знаки действуют и на территории Европы. Например, в Латвии в ПДД существует знак 273.10 "Изменение покрытия дороги", который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.

Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД. "Петя, не обгоняй с правой стороны", - говорится на одном с билбордов.