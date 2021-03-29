В Киеве впервые трансплантировали почку - орган отдала мать

Операцию по пересадке почки провели в врачи столичного центра нефрологии и диализа. Фото: Николай Поворозник

В киевском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Прооперировали 22-летнюю девушку. Донором для нее стала родная мать. Дочь и мать уже выписали из стационарного отделения центра в удовлетворительном состоянии. И главное, пациентка больше не нуждается в сеансах гемодиализа, поскольку донорская почка работает", - написал Поворозник.

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Киевский городской центр нефрологии и диализа создали в 2017 году. Его задача - работать над реестром больных, проводить контроль качества оказания медицинской помощи и эффективного использования имеющихся материально-технических ресурсов, обеспечить больных независимо от лечебного учреждения, в котором они находятся, расходными материалами для проведения гемо- и перитонеального диализа. Завершающим этапом оказания медпомощи является трансплантация, которую уже начали.