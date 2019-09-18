В Киеве возобновили работу метро

Киевский метрополитен заработал в штатном режиме.

Движение поездов красной веткой восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойной всем вечера!" - говорится в сообщении.

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Человек, который со стрельбой "заминировал" мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, выходец из аннексированного Крыму 42-летний Алексей Белько. Правоохранители уже проводят обыск у него дома.