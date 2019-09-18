В Киеве возобновили работу метро

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 729
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 792
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 288
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 972
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2052
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 801
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1377
Фото
Все фото
3
5
7
4
8
Что известно о &quot;минере&quot; столичного моста Метро: видео
Что известно о "минере" столичного моста Метро: видео
Захват моста Метро: правоохранители начали спецоперацию
Захват моста Метро: правоохранители начали спецоперацию
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Показали новые фото пожара в доме Гонтаревой
Показали новые фото пожара в доме Гонтаревой
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Видео
Все видео
"Минера" моста Метро задержали
"Минера" моста Метро задержали
В столичном метрополитене возникла давка
В столичном метрополитене возникла давка
В Киеве перекрыли мост Метро
В Киеве перекрыли мост Метро
"Просто жесть" - автомобиль врезался в троллейбус
"Просто жесть" - автомобиль врезался в троллейбус
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4959
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31122
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1080
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 21:35

В Киеве возобновили работу метро

  Комментировать
В Киеве возобновили работу метро
Столичный метрополитен возобновил работу. Фото: РБК

Киевский метрополитен заработал в штатном режиме.

Движение поездов красной веткой восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойной всем вечера!" - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители рассказали, что требовал "минер" моста Метро

Человек, который со стрельбой "заминировал" мост Метро в Киеве и угрожал его взорвать, выходец из аннексированного Крыму 42-летний Алексей Белько. Правоохранители уже проводят обыск у него дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве возобновили работу метро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 61998
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 50175
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 26067
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21196
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 16851
Новости Киева
Правоохранители рассказали, что требовал "минер" моста Метро
Правоохранители рассказали, что требовал "минер" моста Метро Просмотров: 774
Показали фото "минера" моста Метро
Показали фото "минера" моста Метро Просмотров: 1062
Спецоперация по задержанию "минера" моста Метро: первые официальные комментарии
Спецоперация по задержанию "минера" моста Метро: первые официальные комментарии Просмотров: 990
"Минера" моста Метро задержали
"Минера" моста Метро задержали
 Просмотров: 1629
Что известно о "минере" столичного моста Метро: видео
Что известно о "минере" столичного моста Метро: видео
3
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
10
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 5566
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua