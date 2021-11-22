В Киеве ветер повалил деревья

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В минувшие выходные в Киеве непогода повалила деревья.

Порывы ветра достигали 15-20 м/с. В аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя поступило 60 звонков о поваленных и сломанных деревьях, сообщили в организации.

Коммунальные предприятия обнаружили на своих балансовых территориях более 120 поврежденных деревьев.

Больше всего упавших деревьев - в Святошинском районе. Там 11 поваленных деревьев и 57 со сломанными ветками.

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Сейчас коммунальщики убирают последствия ненастья.

На Украину надвигается похолодание. 23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит не выше +1...5°С. На северо-востоке иногда будет 0...-3°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В южной части и в Закарпатье будет теплее, +6...11°С.