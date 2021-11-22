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понедельник, 22 ноября 2021 16:32

В Киеве ветер повалил деревья
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В минувшие выходные в Киеве случай свалил деревья
Фото: "Главком"
Порывы ветра достигали 15-20 м/с. В аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя поступило 60 звонков
Коммунальные предприятия обнаружили на своих балансовых территориях более 120 поврежденных деревьев
Сейчас коммунальщики убирают последствия ненастья

В минувшие выходные в Киеве непогода повалила деревья.

Порывы ветра достигали 15-20 м/с. В аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя поступило 60 звонков о поваленных и сломанных деревьях, сообщили в организации.

Коммунальные предприятия обнаружили на своих балансовых территориях более 120 поврежденных деревьев.

Больше всего упавших деревьев - в Святошинском районе. Там 11 поваленных деревьев и 57 со сломанными ветками.

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Сейчас коммунальщики убирают последствия ненастья.

На Украину надвигается похолодание. 23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит не выше +1...5°С. На северо-востоке иногда будет 0...-3°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В южной части и в Закарпатье будет теплее, +6...11°С.

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  • Голосованием за муниципальную власть
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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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