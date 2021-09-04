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суббота, 04 сентября 2021 23:55

В Киеве в бизнес-центре произошел пожар

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В Киеве в бизнес-центре произошел пожар

Столичные чрезвычайники ликвидировали пожар в биз-центре "Колизей", что находит в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра был локализован на площади 100 кв. В 19:30 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — рассказали у Госслужбе.

Отмечается, что в ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами с лифтовой кабины спасли девушку 2005 г.р. К тушению привлекалось 40 человек и 9 ед. техники ГСЧС.

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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе. С органа пошел дым, а затем его охватило пламя. К сожалению сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. Были потеряны драгоценные минуты.

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