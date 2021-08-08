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воскресенье, 08 августа 2021 03:58

В Киеве утонула беременная женщина

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В Киеве утонула беременная женщина

В столичном озере Радунка, в Днепровском районе, в субботу, 7 августа, утонула 22-летняя девушка, которая была на третьем месяце беременности. Об этом сообщается на странице ОО Автопатруль Майдан в Facebook.

По словам свидетелей трагедии, девушка и ее парень отдыхали на берегу водоема. Потом они отправились плавать на матрасе и заплыли на середину озера. Там девушка начала кричать, что не умеет плавать, после чего упала в воду. Молодой человек, который, как сообщается, был в нетрезвом состоянии, попытался ее спасти, но ему это не удалось.

Медики, которые прибыли на вызов, констатировали смерть девушки.

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24 июня нашли тело 36-летнего мужчины, который с дочерями погиб в Киевском море вблизи села Лебедевка Киевской области. Поиски продолжались четверо суток.

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