В Киеве установили мемориальную доску известному меценату Григорию Гладынюку

В Киеве установили мемориальную доску известному киевскому меценату, купцу первой гильдии Григорию Гладынюку, автором которой является скульптор Алексей Кузьмин. Доску оборудовали на здании-наследии, в котором сегодня размещается Государственное информационное агентство "Укринформ" (ул. Богдана Хмельницкого, 8/16), при поддержке главы инвестиционной компании VI2 Partners Алексея Чернышова.

Мемориальная доска киевскому меценату Григорию Гладынюку

Комиссия по вопросам установления памятных знаков КГГА в мае 2018 года единогласно проголосовала за открытие мемориальной доски Григорию Пантелеймоновичу Гладынюку. Однако КГГА не смогла помочь начинанию финансово.

По словам главы инвестиционной компании VI2 Partners Алексея Чернышова, он поддержал эту инициативу, поскольку зданию уже более 130 лет.

"Это один из домов, возведенных по проекту Владимира Николаева, городского и епархиального архитектора, которого и до сих пор величают "певцом киевского неоренессанса". В свое время это был один из известных отелей в Киеве — "Гладынюк", в котором долгое время проживал Михаил Грушевский. Здание выстояло две войны, с минимальными потерями пережило три капитальных ремонта, сохранив свой первобытный вид, и с полным правом занимает почетное место среди достопримечательностей истории и архитектуры города", — отметил Чернышов.

Меценат признается, когда узнал о проблеме, сразу же согласился присоединиться, потому что бизнес должен принимать участие в подобного рода инициативах по сохранению культурного наследия.

Григорий Гладынюк родился 10 (22) января 1833 года в местечке Базалия Старокостянтиновского района Волынской губернии (Хмельницкая область) в семье крепостных. После отмены крепостного права, получив волю лишь в 28 лет, он поехал на заработки в Киев, где сумел построить собственный бизнес, войти в сообщество купцов, сделать много хороших дел. В частности, в 1903 году построить больницу своим землякам-базалийцам; на Предславинской, 19 открыть в 1911 году за свой счет больницу для хронически больных. По завещанию Г. П. Гладынюка, Киевская городская дума на Батиевой горе за его средства построила ясли-приют. В этой памятке архитектуры XX века до сих пор размещается Институт сахарной свеклы. По завещанию мецената, значительные капиталы власть Киева передала: больнице для чернорабочих, училищу слепых, обществу скорой помощи, киевскому пожарному обществу, двум церквям. Итак, Григорий Пантелеймонович Гладынюк своим неутомимым трудом, многогранной благотворительной деятельностью, поддержкой самых бедных слоев населения навечно вписал свое имя в историю Киева.