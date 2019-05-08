В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 693
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3881
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 855
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2088
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3177
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5463
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2007
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3222
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
11
7
9
18
6
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
В столице открыли фотовыставку, посвященную матерям погибших героев
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Видео
Все видео
Вода залила часть Киева - удивительное видео
Вода залила часть Киева - удивительное видео
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2817
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3141
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 45
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 15:06

В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся

  Комментировать
Автор: фото из открытых источников
  В контейнеры можно положить ношеную или новую одежду.
В контейнеры можно положить ношеную или новую одежду.

Специальные контейнеры для сбора одежды теперь есть и у супермаркета Novus на проспекте Героев Сталинграда в Киеве.

"Приниматели для ненужных, а некоторым крайне необходимых вещей!", - сообщают в Центре развития города в Оболонском районе.

Такие контейнеры размещают по столице с инициативы благотворительного фонда "Кошик Добра". Туда можно положить ношенную или новую одежду. Потом волонтеры отправят ее в детские приюты и дома для людей почтенного возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве исчезла 16-летняя девушка в розовых кроссовках

В боксах просят оставлять только целые и чистые вещи. Одежду в плохом состоянии сдадут на утилизацию, а ценные вещи будут выставлять на аукцион. Вырученные средства пойдут на установку новых боксов.

В общем, в Киеве установлено 12 таких контейнеров. Найти их на карте можно здесь.

В городе Буча под Киевом открыли банк бесплатной одежды. Там также можно выпить чай или кофе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Вода залила часть Киева - удивительное видео

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 75331
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 56898
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 24142
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18333
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 17372
Новости Киева
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
11
 Просмотров: 234
В Киеве исчезла 16-летняя девушка в розовых кроссовках
В Киеве исчезла 16-летняя девушка в розовых кроссовках Просмотров: 1503
Вода залила часть Киева - удивительное видео
Вода залила часть Киева - удивительное видео
 Просмотров: 675
Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата
Смертельное ДТП под Киевом: назвали имя депутата Просмотров: 3969
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
7
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 4919
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua