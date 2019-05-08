В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся

Автор: фото из открытых источников В контейнеры можно положить ношеную или новую одежду.

Специальные контейнеры для сбора одежды теперь есть и у супермаркета Novus на проспекте Героев Сталинграда в Киеве.

"Приниматели для ненужных, а некоторым крайне необходимых вещей!", - сообщают в Центре развития города в Оболонском районе.

Такие контейнеры размещают по столице с инициативы благотворительного фонда "Кошик Добра". Туда можно положить ношенную или новую одежду. Потом волонтеры отправят ее в детские приюты и дома для людей почтенного возраста.

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В боксах просят оставлять только целые и чистые вещи. Одежду в плохом состоянии сдадут на утилизацию, а ценные вещи будут выставлять на аукцион. Вырученные средства пойдут на установку новых боксов.

В общем, в Киеве установлено 12 таких контейнеров. Найти их на карте можно здесь.

В городе Буча под Киевом открыли банк бесплатной одежды. Там также можно выпить чай или кофе.