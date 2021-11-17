В Киеве ученики вернутся в школы

Учащиеся вернутся в школы с понедельника. Фото: Pexels

В Киеве с 22 ноября в школах возобновят очное обучение.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал он.

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Киевские школы перешли на дистанционную учебу 1 ноября.

Министерство образования и науки обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах. Это возможно, поскольку учителя активно вакцинировались.