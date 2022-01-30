В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео

В Киеве на территории завода "Атек" началась обучение, на которой желающих учат обращаться с оружием и выживать во время возможной широкомасштабной войны с Россией.

Занятия по тактике, парамедицине и тренировки на полосе препятствий – проводят инструкторы с боевым опытом. Рассказывают и показывают людям, как использовать автоматы и выбирать правильные позиции для ведения огня, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Обучение было организовано по инициативе Общественного штаба обороны и Национального Корпуса.

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Вчера в столице проводился тренинг для женщин. Их учили выживать во время возможной войны с Россией. Инструктор Виктор Краевский показывал приемы по самообороне. Также присутствующим рассказывали, какие вещи должен содержать тревожный чемоданчик и как выживать в доме, когда там будут отключены все коммуникации.