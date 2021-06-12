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суббота, 12 июня 2021 10:52

В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей

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В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей
Авария на Южном мосту Киева перекрыла движение. Фото: t.me

В Киеве утром 12 июня случилась авария на Южном мосту. Там столкнулись шесть автомобилей, что затруднило движение.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

"На Южном мосту ДТП с участием шести автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве зафиксировали аварийное состояние одной из опор на эстакаде Южного моста. Там осыпался бетон и видно арматуру.

Видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вполне себе нормальные опоры путепровода и Южного моста. Арматура почти не видно. Так, единичные" рыжики "и все", - говорится в описании видео.

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Дата
12
июня

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