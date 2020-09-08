В Киеве стартовали предвыборные "карусели"

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В Киеве начинаются предвыборные "карусели". Об этом сообщила на своем Telegram-канале депутат Киевсовета Людмила Костенко.

Политик и общественный деятель выразила беспокойство по поводу подозрительной активности, которую жители района наблюдали уже несколько дней: к зданию Оболонской РДА начали подъезжать автобусы, заполненные представителями других районов и областей, прибывших в Киев исключительно с одной целью - сменить место голосования именно на Оболонский район.

Ранее в соцсетях оболонцы уже высказывали возмущение по поводу неожиданного обнаружения в своих платежках "лишних" людей, якобы "случайно" прописанных в их квартирах.

"Это инструмент нечестной кампании. И к сожалению, наш район столкнулся с этим", - прокомментировала Костенко и в официальном обращении к главе Оболонской РГА Кириллу Фесику потребовала объяснить "…подозрительную активность, происходящую двумя этажами ниже его офиса".

Обращение аналогичного содержания направлено также на имя президента Украины. С той лишь разницей, что в нем столичный депутат выразила сомнение по поводу должностной компетентности главы Оболонской РДА ввиду полного отсутствия его реакции на манипулирование институтом регистрации под стенами вверенной ему в руководство госрайадминистрации.