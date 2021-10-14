В Киеве состоится Марш славы УПА: онлайн-трансляция

14 октября в центре Киева пройдет массовое шествие в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме традиционного Марша славы УПА также пройдет шествие Нацкорпуса под названием Марш нации, сообщает Апостроф.

В ходе примут участие более 10 тысяч человек.

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Мероприятие начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева и почтят Героев Небесной сотни. Шествие по центральным улицам Киева анонсировали несколько партий и ветеранских организаций: Движение ветеранов Украины, Центр для участников АТО и их семей и ряд других организаций.

К маршу присоединятся также представители Нацкорпуса, которые требуют от власти "законодательно запретить проведение выборов на временно оккупированных территориях до полного восстановления территориальной целостности Украины, прекратить преследования ветеранов российско-украинской войны, принять законопроект об ответственности за коллаборационизм".

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины. Они будут курсировать с 12 по 18 октября.