В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В столице наблюдается рост заболеваемости. Фото: Reuters

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, с начала года в столице зарегистрировали 8189 больных. Об этом сообщает Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

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Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей. Детей заболели - 3483 (рост на 55,1%), взрослых - 4706 человек (снижение на 5,5%).

В медицинские учреждения за 20-ю неделю госпитализировали 553 человека, из них 50 - дети.

Производители вакцин Pfizer прогнозируют конец пандемии в середине 2022 года. Учредители немецкой лаборатории BioNTech, ответственного за одну из основных вакцин против Covid-19, считают, что пандемия может продлиться еще около года. Затем, как они ожидают, страны достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.