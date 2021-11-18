В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей

 
Ексклюзивы
1/5
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Просмотров: 441
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 702
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 4320
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3564
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 774
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 693
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10306
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3240
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
4
6
4
3
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей
В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей
&quot;Проехать в метро или килограмм говядины купить?&quot; - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
"Проехать в метро или килограмм говядины купить?" - сети смеются над подорожанием транспорта в Киеве
Обладатель &quot;Оскаров&quot; снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
Задержан подозреваемый в расстреле мужчины возле суда
Видео
Все видео
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Интервью
1/5
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 558
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 999
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2502
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1053
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 963
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 108
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
четверг, 18 ноября 2021 18:39

В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей
4

  Комментировать

18 ноября несколько десятков людей собрались у здания Киевской городской государственной администрации на акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Собрание заявлено как митинг киевских перевозчиков.

Telegram-канал "Украина сейчас" опубликовал фотографии с места событий. Среди митингующих "маршрутчиков" женщины и дети. Участников протеста подвозят автобусы на львовских номерах. Как рассказывают очевидцы, в здании КГГА разворачивают штаб координации: здесь собирают еду и теплые вещи для протестующих.

Фото: t.me/u_now

"На фото вы видите митинг киевских маршрутчиков против тарифов на проезд, которые митингуют то за повышение тарифов, то за понижение. За что платят, за то и митингуют", — пишет telegram-канал "ПриСлуга".

В СМИ появилась информация о намерении КГГА повысить проезд в метро и наземным общественным транспортом до 20 грн с 1 января 2022 года. В ответ Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд не будут пересматриваться до конца отопительного сезона. Он сообщил, что Кабмин отказывается выполнять условия меморандума и компенсировать городскому бюджету дотации на удержание тарифов на отопление и горячую воду. "То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд", — написал Кличко в Facebook.

СМИ неоднократно сообщали о личном конфликте ОП с мэром Киева Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 15255
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10306
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8055
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7569
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 6534
Новости Киева
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
3
 Просмотров: 261
Голобуцкий: даже некоторые "слуги" решили не испытать судьбу – у власти не хватило голосов за закон о столице
Голобуцкий: даже некоторые "слуги" решили не испытать судьбу – у власти не хватило голосов за закон о столице Просмотров: 90
"Знаток" цен на Бессарабке Тищенко создал депутатское объединение о Киеве
"Знаток" цен на Бессарабке Тищенко создал депутатское объединение о Киеве Просмотров: 126
Тарифы на проезд. "Евросолидарность" требует расчетов и льгот для киевлян
Тарифы на проезд. "Евросолидарность" требует расчетов и льгот для киевлян Просмотров: 117
ВДНХ получила статус памятника национального значения
ВДНХ получила статус памятника национального значения Просмотров: 63
Больше всего комментируют
18
Доллар дорожает второй день подряд
13
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
3
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
2
В декларации министра Шкарлета увидели недостоверности
Голосов: 7012
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть