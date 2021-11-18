В Киеве против повышения цен на проезд митинговали маршрутчики. Автобусы на львовских номерах подвозили к КГГА женщин и детей

18 ноября несколько десятков людей собрались у здания Киевской городской государственной администрации на акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Собрание заявлено как митинг киевских перевозчиков.

Telegram-канал "Украина сейчас" опубликовал фотографии с места событий. Среди митингующих "маршрутчиков" женщины и дети. Участников протеста подвозят автобусы на львовских номерах. Как рассказывают очевидцы, в здании КГГА разворачивают штаб координации: здесь собирают еду и теплые вещи для протестующих.

Фото: t.me/u_now

"На фото вы видите митинг киевских маршрутчиков против тарифов на проезд, которые митингуют то за повышение тарифов, то за понижение. За что платят, за то и митингуют", — пишет telegram-канал "ПриСлуга".

В СМИ появилась информация о намерении КГГА повысить проезд в метро и наземным общественным транспортом до 20 грн с 1 января 2022 года. В ответ Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд не будут пересматриваться до конца отопительного сезона. Он сообщил, что Кабмин отказывается выполнять условия меморандума и компенсировать городскому бюджету дотации на удержание тарифов на отопление и горячую воду. "То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд", — написал Кличко в Facebook. СМИ неоднократно сообщали о личном конфликте ОП с мэром Киева Кличко.