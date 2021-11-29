В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео

В Киеве началось прощание с бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Проходит в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Провести в последний путь Александра Александровича приходят горожане, друзья и коллеги, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Людей внутрь пропускают организованными группами. У них просят показать зеленые Covid-сертификаты. Этого требуют нормы карантина, потому что Киев в красной зоне.

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Прощание продлится до 13:00. Александра Омельченко похоронят на центральной аллее Байкового кладбища.

Александр Омельченко скончался на 84 году жизни 25 ноября от осложнений после коронавируса. Последние недели он провел в больнице.

Александр Александрович в 1996 году был назначен главой КГГА. После принятия закона о столице, он пошел на выборы. В мае 1999-го его поддержали 76% киевлян. В 2006-м Омельченко проиграл выборы Леониду Черновецкому.