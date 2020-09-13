В Киеве прорвало трубу: без воды остался ряд домов

В связи с повреждением трубопровода в домах отсутствует водоснабжение. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в результате пошкодженняя трубопровода диаметром 500 мм отсутствует водоснабжение в ряде домов.

Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Об этом сообщили в ЗАО "АК" Киевводоканал ".

"Водоснабжение отсутствует по следующим адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36, 38; ул. Тупиковая, 31/2, 27, 29 ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорвало трубу: фонтан "добивал" до 9-го этажа

По словам коммунальщиков, автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38.

В оккупированном Крыму прорвало построенный российскими военными в спешном порядке водовод. На фото с места инцидента, на которой видно, как вода из труб, уложенных прямо на землю, бьет фонтаном.