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воскресенье, 13 сентября 2020 19:21

В Киеве прорвало трубу: без воды остался ряд домов

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В Киеве прорвало трубу: без воды остался ряд домов
В связи с повреждением трубопровода в домах отсутствует водоснабжение. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в результате пошкодженняя трубопровода диаметром 500 мм отсутствует водоснабжение в ряде домов.

Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Об этом сообщили в ЗАО "АК" Киевводоканал ".

"Водоснабжение отсутствует по следующим адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36, 38; ул. Тупиковая, 31/2, 27, 29 ", - говорится в сообщении.

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По словам коммунальщиков, автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38.

В оккупированном Крыму прорвало построенный российскими военными в спешном порядке водовод. На фото с места инцидента, на которой видно, как вода из труб, уложенных прямо на землю, бьет фонтаном.

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