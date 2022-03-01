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вторник, 01 марта 2022 01:11

Спецтема: Напад Росії на Україну

В Киеве продолжается "охота" на диверсантов: Монастырский раскрыл подробности

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В Киеве продолжается &quot;охота&quot; на диверсантов: Монастырский раскрыл подробности
Пойман в Киеве диверсант РФ. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Киеве создали более 100 мобильных групп, патрулирующих город и отлавливающих российские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала "Украина 24".

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"По Киеву создали более 100 мобильных групп, патрулирующих город, отлавливают ДРГ, отлавливают людей, отслеживающих передвижение нашей техники. Они (мобильные группы. - Gazeta.ua) передают информацию в Службу безопасности Украины, полицию, наших разведчиков и Министерство обороны", – сказал Монастырский.

Он заверил, что ДРГ не достигает своей цели. По словам министра, он ежеминутно получает отчеты, сколько диверсантов уничтожили, в том числе в столице.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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