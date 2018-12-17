В Киеве продлили сроки работы на первой линии трамвая

Продолжены работы на первой линии трамвая. Фото: Сегодня

Столичная власть продлила ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Ремонтные работы продлеваются еще на один день, сказано в сообщении предприятия "Киевпастранс".

В связи с этим количество автобусов маршрута "1Т" увеличат в три раза, - пообещали в компании.

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Напомним, в Киеве на выходных закрыли движение скоростного трамвая. Изначально предполагалось, что ограничения будут действовать с 22 часов 14 декабря до пяти часов утра понедельника 17 декабря. В этот период планировали отремонтировать пути по улице Владимира Покатило на участке от улицы Гната Юры до улицы Генерала Потапова.