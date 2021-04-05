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понедельник, 05 апреля 2021 18:50

В Киеве продлили отопительный сезон

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В Киеве продлили отопительный сезон
Отопительный сезон продлили до 10 апреля. Фото: FainaIdea.com

Отключение отопления в Киеве отложили на несколько дней.

Это сделали из-за похолодания. В среду ночью температура опустится до -1ºС, возможен снег. В четверг в ночное время температура будет держаться на отметке 0°С, сообщили в КГГА.

Решение связано также с карантином, во время которого часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

Отключение тепла в столице может начаться с 10 апреля.

"Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - говорится в сообщении.

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Больницы, садики и школы будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений. Тепло будут отключать тогда, когда среднесуточная температура продержится выше 8°С в течение 3 дней.

6 апреля холодный воздух охватит западную часть Украины, а ветер будет накатываться некомфортными порывами. Днем ожидается +3... +8°C, местами 0... +3°C, сообщает синоптик Наталья Диденко

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