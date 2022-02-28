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понедельник, 28 февраля 2022 15:24

В Киеве продлили комендантский час

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В Киеве продлили комендантский час
В Киеве комендантский час продлится с 20:00 до 07:00. ФОТО: kyivcity.gov.ua

Комендантское время в Киеве с сегодняшнего дня вводится с 20:00 до 07:00

Передвигаться по городу можно только тем, кто имеет спецпропуска нового образца, заявили в КГГА.

"Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено", - говорится в заявлении.

Гражданские, которые будут отмечены в городе с 20:00 до 07:00, будут приравниваться к членам диверсионно-разведывательных групп врага. Выходить на улицы можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти до укрытия.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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