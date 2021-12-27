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понедельник, 27 декабря 2021 17:30

В Киеве появится штаб территориальной обороны

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В Киеве появится штаб территориальной обороны
Уже в январе планируют начать учения в штабе. Фото: пресс-служба Владимира Кличко

Уже скоро в Киеве развернут штаб территориальной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, в январе планируют провести командно-штабные учения.

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"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по безопасности и территориальной обороне столицы.

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на военный учет.

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Дата
27
декабря

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