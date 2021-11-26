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суббота, 27 ноября 2021 02:52

В Киеве появился "мост Кличко" в миниатюре - фото
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Фото: Ольга Косова, "Вечерний Киев"

В столичном парке "Владимирская горка" открыли 3D-минимакет Пешеходно-велосипедного моста.

Произошло это в рамках проекта по популяризации туризма для лиц с инвалидностью, пишет "Вечерний Киев".

На макете размещены надписи с основной информацией об объекте. Они продублированы украинским и английским шрифтом Брайля. А по QR-кодах открывается информация с сурдопереводом для плохо слышащих людей.

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"Тактильные модели будут служить не только для незрячих людей. Существует понятие "универсальный дизайн". Это означает, что любой человек с проблемами здоровья или без них может им пользоваться. Это мировая практика", – рассказал председатель общественной организации "Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов" Владимир Петровский.

Это уже третья скульптура проекта по популяризации туризма для лиц с инвалидностью. Первой стала миникопия Софийского собора, вторая – фонтана с Архангелом Михаилом.

Следующий макет будет посвящен Крещатику. Его планируют установить до конца этого года у столичной мэрии.

В августе этого года стало известно, что пешеходно-велосипедный город Киева между Владимирской горкой и Крещатым парком попал в номинацию премии ЕС в области современной архитектуры EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award. Результаты конкурса объявят в 2022 году.

Фото других номинантов – по ссылке.

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