В Киеве Porsche напоролся на отбойник - фото жуткой аварии

В Киеве на ул. Заболотного возле ТЦ "Атмосфера" Porsche Cayenne врезался в отбойник, который пробил автомобиль насквозь.
Авария произошла 8 марта, сообщили в Facebook dtp.kiev.ua.
"Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник. Водитель родился в рубашке, живой, только ногу задело", - говорится в посте.
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На Большой кольцевой дороге Киева автомобиль Hyundai врезался в отбойник. С искореженного внедорожника водителя "вырезали" спасатели.
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