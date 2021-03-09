В Киеве Porsche напоролся на отбойник - фото жуткой аварии

В Киеве на ул. Заболотного возле ТЦ "Атмосфера" Porsche Cayenne врезался в отбойник, который пробил автомобиль насквозь.

Авария произошла 8 марта, сообщили в Facebook dtp.kiev.ua.

"Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник. Водитель родился в рубашке, живой, только ногу задело", - говорится в посте.

Фото: dtp.kiev.ua

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На Большой кольцевой дороге Киева автомобиль Hyundai врезался в отбойник. С искореженного внедорожника водителя "вырезали" спасатели.