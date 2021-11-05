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пятница, 05 ноября 2021 18:09

В Киеве попрощаются с легендарным Виталием Малаховым: когда и где

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В Киеве попрощаются с легендарным Виталием Малаховым: когда и где
Легендарный режиссер Виталий Малахов скончался 4 ноября. Фото: facebook.com/TeatrnaPodoli

Народного артиста Украины Виталия Малахова проведут в последний путь 8 ноября в помещении киевского Театра на Подоле, основателем и художественным руководителем которого он был.

Об этом сообщили в Facebook театра.

"Прощание с Виталием Малаховым состоится в понедельник, 8 ноября, с 12.00 до 15.00", - говорится в сообщении.

Театр расположен на ул. Андреевский спуск, 20.

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В конце октября Виталия Малахова срочно госпитализировали в больницу. Его дочь, актриса и телеведущая Даша Малахова рассказала, что "о себе дала знать старая отравляющая боевая рана и начался сепсис". Через социальные сети Малахова просила помощи сдать кровь для переливания для отца. Через неделю после госпитализации, 4 ноября, Малахов умер. Ему было 67 лет.

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Дата
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