В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами

В Дарницком районе Киева полиция и Вооруженные силы Украины остановили прорыв группы вражеских диверсантов. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что в Дарницком районе, при попытке прорыва через блок пост, сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов. Видео с места событий снимает смелый полицейский! Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинской полиции", - написал Геращенко.

МВД и бойцы ВСУ уничтожили грузовик с диверсантами. Осторожно, видео с нецензурной лексикой.

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Российский оккупант терпит потери и пока не двигается в сторону Киева. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации, сообщило Министерство обороны Великобритании.