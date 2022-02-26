В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами

 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 13077
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 52464
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7011
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3888
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5463
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 729
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1017
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4671
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
5
4
1
3
60
Завод &quot;Кузница на Рыбальском&quot; передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов
Завод "Кузница на Рыбальском" передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов
Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет
Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Видео
Все видео
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
В Киеве нет российских войск, действуют диверсионные группы – Кличко
В Киеве нет российских войск, действуют диверсионные группы – Кличко
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
В Киеве обезвредили российских диверсантов
В Киеве обезвредили российских диверсантов
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13905
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 7128
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4401
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 855
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2790
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1458
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 22:10

В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами

  Комментировать

В Дарницком районе Киева полиция и Вооруженные силы Украины остановили прорыв группы вражеских диверсантов. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что в Дарницком районе, при попытке прорыва через блок пост, сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российско-фашистских диверсантов. Видео с места событий снимает смелый полицейский! Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинской полиции", - написал Геращенко.

МВД и бойцы ВСУ уничтожили грузовик с диверсантами. Осторожно, видео с нецензурной лексикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотел зайти на улицы Киева": СБУ показало допрос пленного оккупанта

Российский оккупант терпит потери и пока не двигается в сторону Киева. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве полиция и ВСУ остановили российских диверсантов - уничтожен грузовик с оккупантами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 85227
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 4 Просмотров: 60244
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 53410
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 52446
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 50086
Новости Киева
Путин бросит смертоносный ураган на Киев - всем в укрытие.
Путин бросит смертоносный ураган на Киев - всем в укрытие. Просмотров: 3125
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
 Просмотров: 5967
В Киеве – воздушная тревога. Раздаются выстрелы возле Мининфраструктуры
В Киеве – воздушная тревога. Раздаются выстрелы возле Мининфраструктуры Просмотров: 4833
В Киеве начал действовать комендантский час до понедельника
В Киеве начал действовать комендантский час до понедельника Просмотров: 1026
Как помочь армии и волонтерам: актуальная информация по столице и окрестностям
Как помочь армии и волонтерам: актуальная информация по столице и окрестностям
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
4
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
3
Зеленский опять предложил Путину переговоры
Голосов: 1386
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть