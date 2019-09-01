В Киеве покажут жуткую выставку человеческих тел

Выставка человеческих тел Body Worlds продлится до 31 октября. Фото: Юрий Стефаняк

В Киеве открылась всемирно известная выставка человеческих тел Body Worlds. Продлится до 31 октября в павильоне № 4 на территории ВДНХ.

Впервые ее показали в 1995 году в Токио. Она полностью состоит из подлинных экспонатов: частей тел, ткани и внутренних органов. Они сохранились благодаря уникальному методу бальзамирования - пластинации, пишет nv.ua.

"Выставка называется "Цикл жизни" и посвящена тому, что происходит с нами с момента зачатия до времени, когда организм начинает стареть. Возрастные изменения сопровождают нас на протяжении всей жизни. К сожалению, мы не можем их предупредить, однако можем относиться к своему телу более бережно, вести здоровый образ жизни", - говорит креативный куратор выставки Анджелина Уоллс.

Экспозицию открывают стенды, рассказывающие о процессе зарождения новой жизни: зачатия, формирование и развитие человеческих эмбрионов. Каждый следующий стенд и зал наглядно демонстрируют как влияют на наше тело естественные возрастные изменения, спорт, здоровое питание, вредные привычки. Подобную выставку уже показывали в Киеве в 2012 году.

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"Это был совершенно другой месседж, совершенно другая подача, другое все. То, что вы увидите здесь, кардинально отличается. Эта выставка - оригинальные экспонаты, и она демонстрируется в Украине впервые", - говорит гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

Пожертвовать свое тело для такой выставки может любой желающий, независимо от возраста, пола или национальности. Одно из главных условий - чтобы после смерти тело сохранилось очень целым.

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