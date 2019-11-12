В Киеве поиздевались над мужчиной, который заснул на остановке

Событие зафиксировала камера наблюдения. Фото с открытых источников.

В Киеве поиздевалась над спящим человеком на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел на улице Ивана Миколайчука, 4, - пишет сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

Сначала к мужчине применили газовый баллончик, затем - ограбили. Злоумышленников было двое.

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На опубликованных кадрах видно, что нападавшие завалили жертву на землю. Можно и понять, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, никакого сопротивления своим обидчикам он не оказывал.

В Киевской области неизвестные в военной форме ворвались в дом адвоката Владимира Богатыря, где избили его семью и похитили адвокатское досье. Нападение произошло в пятницу, 8 ноября. Полиция открыла уголовное производство и разыскивает нападавших.