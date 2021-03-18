В Киеве подбросили младенца

В "окне жизни" столичного перинатального центра оставили младенца.

Предварительные обследования показали, что мальчик здоров и ухожен, пишет ТСН.

Малыша назвали Николаем.

Медики радуются, что мать не избавилась от ребенка, а дала ему шанс на счастливую судьбу.

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В Киеве есть 4 "окна жизни" в разных родильных домах. Работа "окон" организована на полной анонимности. Возле них не ведется видеонаблюдение, а медицинский персонал не видит, кто оставляет ребенка. Это сделано для того, чтобы женщины не боялись осуждения или преследования. Родная мать течение 2 месяцев может вернуться за ребенком. Малыша ей отдадут после ДНК-теста. В противном случае на ребенка ждет усыновления.