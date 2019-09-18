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среда, 18 сентября 2019 17:05

В Киеве перекрыли мост "Метро"

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В Киеве перекрыли мост &quot;Метро&quot;
Неизвестный угрожает взорвать мост метро. Фото: ТСН

В столице перекрыли мост "Метро".

Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу, сообщила заместитель начальника отдела коммуникации столичной полиции Яна Неруш, сообщает hromadske.

"Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа Главка выехали на место", - отметила она.

Из-за действий неизвестного перекрыт ряд станций.

На правом берегу поезда ходят от станции Академгородок до станции Крещатик, а на левом берегу - от станции Лесная до станции Дарница.

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"Участок от станции Дарница до станции Крещатик проверяется специалистами", - сообщают в пресс-центре Киевского метрополитена.

Стало известно, что злоумышленник заехал на середину моста в автомобиле белого цвета с Правого берега.

Он вооружен автоматом, стреляет в воздух предупредительными выстрелами, сообщает thebabel.

Мужчина на вид 35 лет, 180 см. роста, имеет длинные волосы. Одет в камуфляж, синий берет и обвязан украинским флагом.

"На середине моста метро стоит белая машина, в ней лицо в камуфляже и голубом берете, возможно с карабином. Сообщил, что мост и авто заминировано. Стрелял в воздух из оружия. Заявитель хотел выйти из авто, но человек начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы подорвать весь мост и чтобы никто не выходил", - рассказал журналистам thebabel свидетель.

Киевлянин обратился в полицию с фейковым сообщением о заминировании станции метро Почайна.

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