В Киеве перекроют движение на части улицы

От 21.00 2 августа до 6.00 3 августа перекроют движение на части ул. Дегтяревской.
"На улице Дегтяревской будем устраивать верхний слой покрытия. Будем работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - сообщает пресс служба Киевавтодора в Facebook.
Во время работ перекроют движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. Довженко и Телиги и ул. Мирошниченко.
Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:
ул. Дегтяревская - ул. Довженко - ул. Цедика - ул. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;
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ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. Телиги - ул. Дегтяревская.
После длительного ремонта на ул. Степана Бандеры в Киеве на 3 недели ограничили проезд транспорта. Об этом сообщает пресс служба Киевавтодора.
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