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воскресенье, 02 августа 2020 19:20

В Киеве перекроют движение на части улицы

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От 21.00 2 августа до 6.00 3 августа перекроют движение на части ул. Дегтяревской.

"На улице Дегтяревской будем устраивать верхний слой покрытия. Будем работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - сообщает пресс служба Киевавтодора в Facebook.

Во время работ перекроют движение на части улицы между развязкой на пересечении ул. Довженко и Телиги и ул. Мирошниченко.

Объехать ремонтную зону можно следующими маршрутами:

ул. Дегтяревская - ул. Довженко - ул. Цедика - ул. Мирошниченко - ул. Дегтяревская;

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ул. Дегтяревская - ул. Парково-Сырецкая - ул. Дорогожицкая - ул. Телиги - ул. Дегтяревская.

Автор: КГГА
  Ограничат движение Дегтяревской
Ограничат движение Дегтяревской

После длительного ремонта на ул. Степана Бандеры в Киеве на 3 недели ограничили проезд транспорта. Об этом сообщает пресс служба Киевавтодора.

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Дата
02
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