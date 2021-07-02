В Киеве перекроют часть улиц

Улицы перекроют из-за соревнования по триатлону. Фото: pexels.com

3 и 4 июля в Киеве ограничат движение из-за проведения соревнований по триатлону.

С 6:00 3 июля по 22:00 4 июля движение автотранспорта перекроют на Контрактовой площади из за проведения "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021", сообщили в КГГА.

3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

В воскресенье движение по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Трухановской, Боричевском и Владимирском спуске перекроют с 7:00 до 13:00.

В то же время перекроют движение на Гаванском мосту и поворота с моста Метро на Набережное шоссе.

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Внесут изменения в график автобусов № 62, 114 и 115.

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало игры в 22:00. Поддержать украинских футболистов киевляне и гости города могут на специальных локациях. Там обустроены большие мониторы, где будут транслировать игру.