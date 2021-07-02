В Киеве перекроют часть улиц

 
Ексклюзивы
1/5
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Просмотров: 72
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 585
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 450
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 531
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 216
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1017
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3357
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 729
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1989
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 162
Фото
Все фото
6
3
5
4
4
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Масштабный пожар бушевал в киевском супермаркете: фото и видео
Видео
Все видео
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 234
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 927
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2340
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 99
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 20:20

В Киеве перекроют часть улиц

  Комментировать
В Киеве перекроют часть улиц
Улицы перекроют из-за соревнования по триатлону. Фото: pexels.com

3 и 4 июля в Киеве ограничат движение из-за проведения соревнований по триатлону.

С 6:00 3 июля по 22:00 4 июля движение автотранспорта перекроют на Контрактовой площади из за проведения "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021", сообщили в КГГА.

3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют улицу Трухановскую.

В воскресенье движение по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Трухановской, Боричевском и Владимирском спуске перекроют с 7:00 до 13:00.

В то же время перекроют движение на Гаванском мосту и поворота с моста Метро на Набережное шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью

Внесут изменения в график автобусов № 62, 114 и 115.

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало игры в 22:00. Поддержать украинских футболистов киевляне и гости города могут на специальных локациях. Там обустроены большие мониторы, где будут транслировать игру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве перекроют часть улиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 7038
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6345
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 5805
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4815
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
14
 1 Просмотров: 3897
Новости Киева
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
Киевское озеро покрылось лилиями: волшебные фото
6
 1 Просмотров: 576
Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса
Трубицын анонсировал создание рабочей группы с представителями столичного бизнеса Просмотров: 36
Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью
Киевский метрополитен порадовал футбольных болельщиков новостью Просмотров: 126
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
3
 Просмотров: 1170
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
5
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
1
Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"
1
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
1
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
Голосов: 6840
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть