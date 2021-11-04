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четверг, 04 ноября 2021 15:10

В Киеве переименовали ряд улиц

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В Киеве переименовали ряд улиц
В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия 4 новым объектам топонимики. Фото: pravda.com.ua

Киевсовет 4 ноября поддержал решение о переименовании 12 улиц и переулков, присвоении названия двум безымянным площадям, скверу и улице.

Об этом сообщил департамент общественных коммуникаций КГГА.

"Общественные обсуждения этих изменений предварительно состоялись на едином веб-портале Киева в специальной рубрике "Е-город". Там пользователи могли ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта", – говорится в сообщении.

Переименованные улицы в Святошинском районе:

– ул. Николая Кузнецова на ул. Олеся Бабия, украинского писателя, поэта и литературоведа;
– ул. Павленко на ул. Кристины Сушко, военного медика, поручика армии УНР;
– ул. Костюка на ул. Профессора Эйхельмана, ученого, общественного и политического деятеля;
– пер. Павленко на Молчуновский – возвращение исторического названия.

В Соломенском районе:

– ул. Народного ополчения на ул. Святослава Храброго – в честь правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского;
– ул. Молодогвардейскую на ул. Владимира Сикевича, военного и политического деятеля, генерал-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии;
– ул. Петра Заломова на ул. Феофила Яновского, врача-терапевта, действительно члена Всеукраинской академии наук;
– ул. Московскую в поселке Жуляны на ул. Григория Гуляницкого, военного и политического деятеля, одного из главных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины.

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В Дарницком районе:

– ул. Малоземельную на улицу Олимпия Галика, киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской.

В Шевченковском районе:

– ул. Цулукидзе на ул. Натали Забилы, писательницы и поэтессы;
– пер. Невский на Нивский – от названия местности, где он пролегает.

В Днепровском районе:

– ул. Курнатовского на ул. Остафия Дашкевича, политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана.

Также в Киеве появились:

– Кловская пл. в Печерском районе;
– пл. Отрадная в Соломенском районе;
– сквер им. Василия Слипака в Подольском районе. В честь Героя Украины, всемирно известного украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году;
– ул. Николая Костомарова в Печерском районе. В честь украинского историка, поэта и прозаика.

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Валентины Терешковой - российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. Улица или переулок Терешковой в 30 городах, 22 поселках городского типа, пяти поселках и в 173 селах. На временно оккупированных Россией территориях есть 48 улиц и переулков: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму.

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Дата
04
ноября

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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