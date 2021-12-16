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четверг, 16 декабря 2021 19:47

В Киеве переименовали несколько улиц

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В Киеве переименовали несколько улиц
Амурская улица теперь улица Академика Кнышова. Фото: pixabay.com

Киевский горсовет поддержал решение о переименовании четырех улиц в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах.

Ул. Саратовская станет бульваром Павла Вирского, сообщается на сайте КГГА.

"Амурская улица теперь улица Академика Кнышова. Он построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии и руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова", - говорится в сообщении.

Ул. Дмитриевскую переименовали в ул. Анатолия Кузнецова — в честь писателя, автора романа-документа "Бабий Яр". Название изменили, поскольку оно дублирует название улицы в Шевченковском районе.

В Деснянском районе появится улица в честь дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера хора имени Григория Веревки Анатолия Авдиевского. Улица расположена рядом с ул. Веревки.

Киевлянам не обязательно менять адрес регистрации в паспорте из-за переименования улиц. Это можно сделать по желанию. Документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Это не влияет на право участвовать в выборах. Внести изменения в документы можно у нотариуса. Справку об изменении названия улицы можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

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В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Валентины Терешковой - российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма. Улица или переулок Терешковой в 30 городах, 22 поселках городского типа, пяти поселках и в 173 селах. На временно оккупированных Россией территориях есть 48 улиц и переулков: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму.

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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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