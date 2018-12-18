В Киеве отремонтируют два моста

Улица Богатырская. ФОТО: Википедия

В Киеве капитально отремонтируют два моста.

В частности, речь идет о путепроводе на пересечении Оболонского проспекта и улицы Богатырской. Стоимость ремонта составит 125,8 млн грн. Там полностью заменят асфальт (с 5-летней гарантией), пешеходную зону от дороги будут отделять зеленые насаждения и забор. Также хотят установить освещение и восстановить газоны после ремонта, говорится в системе Prozorro.

Несколько дешевле - за 124,5 млн грн - обойдется второй мост на пересечении Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Оба моста должны отремонтировать до 31 декабря 2020 года.

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В столице продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая.