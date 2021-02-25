В Киеве открыли стрельбу из автобуса

В Голосеевском районе открыли стрельбу у строительной площадки. Фото: "Корреспондент"

Около 16:00 в Голосеевском районе произошла перестрелка. Стрелять начали из автобуса, который приехал к строительной площадке на улице Ямской.

"По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

На место прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Для задержания правонарушителей в Киеве ввели специальную полицейскую операцию.

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"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельства происшествия будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

В Киеве на Подоле конфликт между соседями сначала перерос в драку, а потом закончился стрельбой. Инцидент произошел вечером 8 февраля на ул. Сергея Данченко у минимаркета "Круг", сообщила пресс-офицерка Подольского управления полиции Киева Анна Страшок.