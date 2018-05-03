В Киеве откроют 13 пляжей

В столице откроют 13 пляжей. ФОТО: gloss.ua

К началу купального сезона официально откроют 13 столичных пляжей.

Об этом сообщил пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан.

"Открытие купального сезона в этом году планируется в конце мая - по графику. Мы ожидаем момента, когда вода в киевских водоемах прогреется до 18 градусов. Это позволит специалистам взять все необходимые пробы", - рассказал он.

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Побережья будут полностью реконструированы и приспособлены для людей с инвалидностью. Пляжи будут соответствовать европейским критериям качества: здесь будут как медпункты, так и спасатели. Кроме реконструкции пляжей, в этом году городские власти планируют получить 7 "голубых флагов" - международную награду за чистоту и безопасность пляжей и причалов.

12 апреля в Киевской городской государственной администрации рассказали, на каких пляжах в Киеве можно отдыхать.