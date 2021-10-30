В Киеве от коронавируса умерло рекордное количество людей

От коронавируса умерло 54 человека. Фото: Reuters

29 октября в Киеве зафиксировали 54 смерти от Covid-19.

Всего обнаружили 1455 случаев коронавируса, написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Госпитализировали 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмонии.

Выздоровели 783 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.

Среди новых больных 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 531 человек от 18 до 92 лет, 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

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Среди умерших за сутки – 35 женщин от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.

В пятницу, 29 октября, в Украине обнаружено 26 198 случаев коронавируса. Среди новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Также за минувшие сутки поправилось 9 449 человек. Госпитализировали 5305 больных. Умер 541 человек.