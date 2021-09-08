В Киеве от Covid умер младенец - самая молодая жертва вируса

Девочка родилась 12 августа 2021. 2 сентября она умерла. Фото: pixabay.com

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Она стала самой молодой Covid-жертвой в Украине.

Об этом сообщила главный врач Татьяна Каминская, пишет "Украинская правда. Жизнь".

27 августа, на пятый день после заболевания, ребенка в тяжелом состоянии из дома доставила в больницу "скорая". У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

Ребенок также имел тяжелый респираторный дистресс-синдром - состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

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"Ребенок прибыл с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии. Девочка была в тот же день заинтубирована, подключена к искусственной вентиляции легких. Получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом. Но ее состояние прогрессивно ухудшалось. 2 сентября она умерла", - рассказала Каминская.

У матери ребенка был тоже подтвержден Covid. Подхватила болезнь она через неделю после выписки из родильного, отметила врач.

Как ребенок заразился, была ли его мать больна еще беременной и как лечили девочку, пока не известно.

За 1,5 года в детской инфекционной больнице столицы находились 500 детей с диагнозом Covid. У всех было нетяжелое течение болезни. Смерть 21-дневной девочки - первый летальный случай от коронавируса в этом медучреждении. В больнице с коронавирусной болезнью находятся 40 детей в возрасте от рождения до 18 лет. С начала осеннего периода количество госпитализированных детей незначительно увеличилось.