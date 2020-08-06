В Киеве ограничили въезд грузовиков

Из-за жары ограничили въезд фур в Киев. Это необходимый компонент безопасности, который вводят не впервые. Фото: Киевавтодор

6 августа в Киеве ограничили въезд большегрузного автотранспорта.

Ограничения будут на всех подъездах в Киев из-за жары, сообщила пресс-служба Киевавтодора.



"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т из-за превышения дневной температуры воздуха 28°С", – говорится в сообщении.

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Ранее в центре Киева произошла авария на водопроводе. Из-под асфальта под натиском забила вода.