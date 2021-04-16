В Киеве обустраивают Аллею нот Кузьмы Скрябина: фото проекта

В столичном парке на Позняках появится Аллея нот Кузьмы Скрябина, в честь музыканта Андрея Кузьменко. Инициатором ее создания является Станислав Липовский.

Об этом информируют в Facebook- сообществе "Дарница Live".

Фото: bigkyiv.com.ua

В 2015-2016 годах на этом месте была высажена Аллея Патриотов - известные украинские музыканты высадили около 140 деревьев. Мероприятие посвятили памяти Андрея Кузьменко.

"Памятник мы не хотим ставить. Хотим, чтобы это была арт-инсталляция. Это светомузыкальная арт-инсталляция в виде гитары, ноты на которой ночью будут подсвечиваться. Это будут те ноты, которые звучат в песне Кузьмы "Старые фотографии". Каждая нота будет в честь кого-то из звезд. Будет также установлен датчик движения и каждый раз, когда кто-то будет проходить - датчик будет срабатывать и будет звучать музыка Андрея Кузьменко", - сказал Липовский.

По его словам, открытие инсталляции планируется в конце мая, если не помешает карантин. Этот проект благотворительный, поэтому поддержка киевлян и всех желающих при строительстве приветствуется.

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В 2015 году лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе. Возвращался из Кривого Рога, где накануне дал концерт. 17 августа 2020-го посмертно присвоили звание "Героя Украины".