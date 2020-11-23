В Киеве обнаружили более 200 нарушителей карантина выходного дня

Фото:facebook.com/UA.KyivPolice

За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных требований. Всего правоохранители проверили 1509 объектов на соблюдение правил карантина выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Несмотря на запрет, подавляющее большинство нарушений связано с работой учреждений хозяйственной деятельности.

"По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, на должностных лиц составлены админпротоколы. Предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен ", - говорится в сообщении.

В Киеве во время инспекции города закрыли ресторан Villa Riviera. Заведение трижды нарушал карантинные требования.