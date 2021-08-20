В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам

В столице расследуют хищение бюджетных средств. Фото: Киевская городская прокуратура

В деле о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн сообщили о подозрении 23 должностным лицам.

На этой неделе провели обыски в департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях и подрядных организациях Киева, сообщает Киевская городская прокуратура.

"В целом провели около 100 обысков, по результатам которых вручили уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, два - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций", - сообщили в прокуратуре.

Общая сумма убытков от хищений составляет около 70 млн грн.

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"Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и т.д.", - заявили в прокуратуре.

17 августа после обысков в структурах Киевской городской государственной администрации чиновникам вручили подозрения. Правоохранители сообщили о подозрениях по делам о хищении на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе столицы и ремонта дорог в Соломенском районе.