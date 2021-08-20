В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам

 
Ексклюзивы
1/5
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 270
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 261
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 423
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 108
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 549
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 198
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 522
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 558
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 306
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
5
26
12
5
8
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
Видео
Все видео
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Станцию метро сняли с помощью дрона
Станцию метро сняли с помощью дрона
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1575
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 666
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2340
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1377
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
Просмотров: 36
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
пятница, 20 августа 2021 18:38

В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам

  Комментировать
В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам
В столице расследуют хищение бюджетных средств. Фото: Киевская городская прокуратура

В деле о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн сообщили о подозрении 23 должностным лицам.

На этой неделе провели обыски в департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях и подрядных организациях Киева, сообщает Киевская городская прокуратура.

"В целом провели около 100 обысков, по результатам которых вручили уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, два - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций", - сообщили в прокуратуре.

Общая сумма убытков от хищений составляет около 70 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто

"Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и т.д.", - заявили в прокуратуре.

17 августа после обысков в структурах Киевской городской государственной администрации чиновникам вручили подозрения.

Правоохранители сообщили о подозрениях по делам о хищении на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе столицы и ремонта дорог в Соломенском районе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Казнили участников антиправительственного выступления

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7875
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7344
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
9
 Просмотров: 5535
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 3600
Сбили российский вертолет
Сбили российский вертолет
 Просмотров: 3402
Новости Киева
Минкульт утвердил документацию по усадьбы Барбана, которую разрушили ночью. Документ
Минкульт утвердил документацию по усадьбы Барбана, которую разрушили ночью. Документ
5
 Просмотров: 63
Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве"
Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве" Просмотров: 468
Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано"
Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано" Просмотров: 126
"Он испугался" - Кличко раскритиковали за отказ прийти на заседание СНБО
"Он испугался" - Кличко раскритиковали за отказ прийти на заседание СНБО 1 Просмотров: 306
Кличко инициирует мораторий, который защитит исторические здания столицы
Кличко инициирует мораторий, который защитит исторические здания столицы Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
4
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
Голосов: 6915
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть