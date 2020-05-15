В Киеве новый очаг Covid-19: вирус захватил закрытый интернат

В интернате протестировали 182 человека. Фото: dsp.kyivcity.gov.ua

В Киеве в закрытом доме-интернате обнаружили 81 инфицированного коронавирусом человека.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком женском доме-интернате сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. После этого сделали ПЦР-тесты всем проживающим и персоналу заведения. В общем протестировали 182 человека", - сказал Кличко.

Заболели 53 проживающие в интернате от 7 до 35 лет. Остальные инфицированные - 26 женщин и 2 мужчин - персонал.

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"В больницу госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Остальная часть персонала - в самоизоляции дома под контролем врачей. Инфицированные жильцы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - рассказал Кличко.

Интернат закрыли на карантин. Там проводят дезинфекцию.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 56 киевлян. Всего на утро 15 мая в столице зафиксировали 2068 случаев заболевания Covid-19. 43 человека умерли.