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вторник, 15 мая 2018 05:05

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку с пассажирами

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В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку с пассажирами
В Киеве обстреляли маршрутку с пассажирами. Фото: ТСН

Около 23 часов 14 мая в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" обстреляли маршрутку.

Автобус, по которому били неизвестные курсировал по маршруту "Киев - Бровары", сообщает "Киев оперативный".

Подозревают, что злоумышленники стреляли из пневматического пистолета или револьвера флобера.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Ранее, водитель одного из львовских автобусов спас девушку, которой стало плохо в салоне. Несмотря на график, он остановил транспорт, побежал в аптеку и за свои деньги купил девушке лекарства.

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