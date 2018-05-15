В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку с пассажирами

В Киеве обстреляли маршрутку с пассажирами. Фото: ТСН

Около 23 часов 14 мая в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" обстреляли маршрутку.

Автобус, по которому били неизвестные курсировал по маршруту "Киев - Бровары", сообщает "Киев оперативный".

Подозревают, что злоумышленники стреляли из пневматического пистолета или револьвера флобера.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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