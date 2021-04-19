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понедельник, 19 апреля 2021 11:16

В Киеве нарушение правил парковки будут фиксировать автоматически

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В Киеве нарушение правил парковки будут фиксировать автоматически
Нарушение правил парковки будут фиксировать автоматически фото: tv.ua

В Киеве в течение 60 дней будут тестировать систему автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Это будет происходить на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади.

Фиксация нарушений будет осуществляться без инспекторов по парковке. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking Services. Уже установлена вся необходимая техника - 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов - в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки. Установленные камеры охватывают всю парковку", - написал Густелев.

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Все факты нарушений будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля, и не происходит ли нарушение правил дорожного движения.

На стадии пилотного проекта плата за парковку транспортного средства не взимается. В случае успешного прохождения тестов, такую ​​систему могут постепенно внедрить на других парковочных площадках города.

6 апреля 2021 года автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее работники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.

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Дата
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