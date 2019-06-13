В Киеве наказали очередного "героя парковки"

В Киеве водитель хэтчбека припарковал свой автомобиль на тротуаре возле мусорного бака.

За это "героя парковки" наказали неизвестные активисты, сообщается в Telegram-канале сообщества "Киев оперативный".

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На фото, опубликованном сообществом, видно, что на боковое зеркало со стороны водителя активисты повесили автомобильную шину.

Автор: "Киев оперативный" В Киеве "герою парковки" прицепили на зеркало автомобильную шину

В Киеве неизвестные оставили оскорбительную надпись на припаркованном задним колесом на газоне элитном авто.