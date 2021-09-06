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понедельник, 06 сентября 2021 13:51

В Киеве наглая блогер на Lexus сбежала от полиции
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Фото: facebook.com/Bilosh

В Киеве водительница Lexus нарушила правила дорожного движения и проигнорировала требование патрульных предоставить документы.

Инцидент произошел 5 сентября, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Водительница нарушила правила остановки и стоянки на Набережном Шоссе. Вместо того, чтобы предоставить документы полиции, женщина вела себя вызывающе, а потом вообще нажала на педаль газа и уехала с места происшествия. Видео его поведения выложила в сеть ее подруга - пассажирка авто. Вероятно, они считают, что такая модель поведения - это хороший пример для их подписчиков", - отметил Билошицкий.

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Вскоре водительницу Lexus нашли. Она продолжала вести себя вызывающе, не предоставляла водительского удостоверения, закрывала окно автомобиля.

На нее составили протокол и изъяли удостоверение водителя. Теперь дело рассмотрит суд и определит наказание.

За содеянное ей грозит лишение права управления транспортными средствами от трех до шести месяцев.

Нарушительницу-блогершу зовут Вероника, уточнил "Киев Оперативный".

В Киеве на просп. Валерия Лобановского, 150 женщина навеселе на автомобиле КИА протаранила несколько припаркованных машин. Впоследствии водитель заявила, что является "полковником полиции".

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Дата
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