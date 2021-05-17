В Киеве начался фонтанный бум - фото

В субботу, 15 мая, заработали все столичные фонтаны. Специалисты Киевводфонда провели необходимые подготовительные работы перед открытием.
Об этом сообщила директор предприятия Светлана Козловская.
"Начали свою работу киевские фонтаны на площади Независимости, на улице Крещатик, 25, улице Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из 12 гейзерных фонтанов понтонного типа в акватории Русановского канала", - рассказала Козловская.
Традиционно и в этом сезоне фонтаны "большой" и "малые" на майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светомузыкального шоу.
Обычно "сезон фонтанов" после зимы стартует 1 мая. В этом году его перенесли на 15 мая в связи с карантинными ограничениями. Фонтанный сезон продлится до 30 сентября. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.
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Перед открытием все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Их проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее демонтировали зимнее укрытие чаш фонтанов, подсоединили электросети ко всем элементам, проверили и подсоединили насосное оборудование, настроили светомузыкальное сопровождение и тестовые запуски фонтанов. Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, привлекли дайверов и водоплавающую технику. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.
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