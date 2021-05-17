 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 891
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1449
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4257
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 855
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 513
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 675
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 765
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 783
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
11
6
3
15
8
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
В Киеве начался фонтанный бум - фото
В Киеве начался фонтанный бум - фото
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Видео
Все видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 891
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 792
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 423
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 567
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 513
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 10:13

В Киеве начался фонтанный бум - фото
6

  Комментировать

В субботу, 15 мая, заработали все столичные фонтаны. Специалисты Киевводфонда провели необходимые подготовительные работы перед открытием.

Об этом сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Фото: Дмитрий Гордейчук, "Сегодня"

"Начали свою работу киевские фонтаны на площади Независимости, на улице Крещатик, 25, улице Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из 12 гейзерных фонтанов понтонного типа в акватории Русановского канала", - рассказала Козловская.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "большой" и "малые" на майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светомузыкального шоу.

Обычно "сезон фонтанов" после зимы стартует 1 мая. В этом году его перенесли на 15 мая в связи с карантинными ограничениями. Фонтанный сезон продлится до 30 сентября. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве

Перед открытием все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Их проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее демонтировали зимнее укрытие чаш фонтанов, подсоединили электросети ко всем элементам, проверили и подсоединили насосное оборудование, настроили светомузыкальное сопровождение и тестовые запуски фонтанов. Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, привлекли дайверов и водоплавающую технику. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве начался фонтанный бум - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Создали первый в мире пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Ученый 30 лет назад презентовал "Всемирную паутину" WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 6750
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6138
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4401
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4257
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3627
Новости Киева
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона
11
 Просмотров: 108
Зеленский раздражен: СМИ узнали о конфликте президента с Кличко
Зеленский раздражен: СМИ узнали о конфликте президента с Кличко Просмотров: 522
С колесами, но без дверей: в Киеве заметили аварийную маршрутку
С колесами, но без дверей: в Киеве заметили аварийную маршрутку 1 Просмотров: 135
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
3
 Просмотров: 954
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
16
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 6750
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть