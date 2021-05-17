В Киеве начался фонтанный бум - фото

В субботу, 15 мая, заработали все столичные фонтаны. Специалисты Киевводфонда провели необходимые подготовительные работы перед открытием.

Об этом сообщила директор предприятия Светлана Козловская.

Фото: Дмитрий Гордейчук, "Сегодня"

"Начали свою работу киевские фонтаны на площади Независимости, на улице Крещатик, 25, улице Большая Васильковская, 119-121, а также уникальный комплекс из 12 гейзерных фонтанов понтонного типа в акватории Русановского канала", - рассказала Козловская.

Традиционно и в этом сезоне фонтаны "большой" и "малые" на майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светомузыкального шоу.

Обычно "сезон фонтанов" после зимы стартует 1 мая. В этом году его перенесли на 15 мая в связи с карантинными ограничениями. Фонтанный сезон продлится до 30 сентября. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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Перед открытием все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Их проводила команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Заранее демонтировали зимнее укрытие чаш фонтанов, подсоединили электросети ко всем элементам, проверили и подсоединили насосное оборудование, настроили светомузыкальное сопровождение и тестовые запуски фонтанов. Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, привлекли дайверов и водоплавающую технику. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.